Москвичи принесли на «Зелёную субботу» более 1,5 тысячи вещей на обмен

Председатель Московского отделения партии «Зелёные» Александра Кудзагова рассказала, что с каждым разом москвичи приносят всё больше вещей на акцию обмена. В этот раз принесли более 1,5 тысячи предметов: десятки рюкзаков, комплекты школьной формы, обувь, почти тысячу учебников и канцелярских товаров. Здесь же оказались точилка в форме телефонной будки, ватрушка для катания, ласты и даже справочник по элементарной математике М.Я. Выгодского 1964 года издания.

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Почти все канцелярские товары и половина предметов одежды сразу же нашли новых владельцев. Мальчик лет 9-10 забрал большого черно-белого плюшевого медведя, которого принесли ещё на прошлую акцию. Заявил, что он ниндзя, ему нужна панда и укатил с медведем на самокате.

«Переход к осознанному потреблению – это вклад, который каждый из нас может сделать в предотвращение климатических изменений», – рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Главный эколог столицы пояснил, что согласно сценарию развития города эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25 процентов к 2030 году. Этого планируется достичь, в первую очередь, за счет повышения эффективности генерации энергии, снижения энергопотребления зданиями, продолжения электрификации транспорта.

Следующая «Зелёная суббота» пройдет в столице 24 сентября и будет посвящена обмену товарами и аксессуарами для животных. Полный график «Зелёных суббот» с адресами пунктов обмена и тематикой всегда можно посмотреть на сайте проекта.