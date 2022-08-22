Опекаемого «Московским паркингом» крокодила назвали Паркуша

До этого сообщалось, что столичный зоосад приютил спасенную в Приморье амурскую тигрицу. Еще в декабре прошлого года местный рыбак обнаружил травмированную тигрицу на берегу реки Синегорки в Анучинском районе Приморского края. Он сообщил о находке в охотнадзор, который забрал животное и направил в центр «Амурский тигр». Во время осмотра выяснилось, что у тигрицы серьезно повреждена пасть, в связи с чем у нее неправильно выросли зубы.