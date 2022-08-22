Опекаемого «Московским паркингом» крокодила назвали Паркуша

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» подвели итоги голосования по выбору клички для крокодила, который с лета 2022 года находится под опекой сотрудников «Московского паркинга». Животное решили назвать Паркуша.
Участники голосования, предложившие кличку, получат специальные призы от «Московского паркинга».
— Увидеть самку гавиалового крокодила, находящуюся под опекой работников АМПП (Администратора Московского парковочного пространства — прим. «ВМ»), можно в крокодиляриуме Московского зоопарка, — сообщили в пресс-службе администратора.
До этого сообщалось, что столичный зоосад приютил спасенную в Приморье амурскую тигрицу. Еще в декабре прошлого года местный рыбак обнаружил травмированную тигрицу на берегу реки Синегорки в Анучинском районе Приморского края. Он сообщил о находке в охотнадзор, который забрал животное и направил в центр «Амурский тигр». Во время осмотра выяснилось, что у тигрицы серьезно повреждена пасть, в связи с чем у нее неправильно выросли зубы.
Животное поселилось в центре воспроизводства редких видов животных, которое расположено под Волоколамском.