Появилось видео гигантского триколора из машин в Москве

Посвященную Дню Государственного флага России акцию устроили в Москве автомобилисты. Легковые машины выстроили в три ряда на Садовом кольце, создав гигантский триколор. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы», освещающий события в столице.

День Государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 года. Президент России Владимир Путин сегодня поздравил сограждан с праздником российского триколора, отметив в своем обращении, что он стал неотъемлемой частью государственности.