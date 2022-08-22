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33 минуты назад

Появилось видео гигантского триколора из машин в Москве

Денис Фьючин

Посвященную Дню Государственного флага России акцию устроили в Москве автомобилисты. Легковые машины выстроили в три ряда на Садовом кольце, создав гигантский триколор. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы», освещающий события в столице.

День Государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 года. Президент России Владимир Путин сегодня поздравил сограждан с праздником российского триколора, отметив в своем обращении, что он стал неотъемлемой частью государственности.

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