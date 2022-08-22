Состояние воздуха в Москве остается в пределах нормы, несмотря на запах гари в ряде районов

Ночью и ранним утром 22 августа в столице усилился запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних регионах. Этому способствовали перенос воздушных масс и слабое рассеивание воздуха, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
В течение дня условия для рассеивания постепенно улучшаются. При этом ветер с очагов пожаров сохраняется, поэтому запах гари по-прежнему может ощущаться в отдельных районах столицы. Специалисты не зафиксировали превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе.
Москва продолжает помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах. В Рязанской области борются с огнем больше 400 столичных пожарных, используется шесть московских вертолетов и 120 единиц техники. Еще около 200 человек и 70 единиц техники работают во Владимирской области.