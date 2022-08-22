Городские службы не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы

Запах гари отмечался в ночные и утренние часы в некоторых районах столицы, превышения концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется - в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари. Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано», - говорится в публикации.
Смог в столице наблюдается с 17 августа, причиной дымки и запаха гари стал лесной пожар в Рязанской области.