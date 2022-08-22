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39 минут назад

Москву снова накрыл смог

Алиса Селезнёва

Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в ряде районов Москвы, в том числе в Зюзино, Коньково и в Раменках. Об этом пишет РИА Новости.

Москву снова накрыл смог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным корреспондентов издания, дымкой из-за лесных пожаров в Рязанской области и Владимирской областях затянут и центр столицы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что запах гари в Москве сохранится до вторника, 23 августа. Это связано с изменившимся направлением ветра, который перестал относить от столицы запах гари и дымку.

Синоптик также подчеркнул, что необходимо соблюдать меры безопасности — нужно по меньшей мере закрыть окна. При этом ветер, по его словам, будет сильным, отмечает Telegram-канал Readovka.

31 июля в Рязанской области начался лесной пожар. На следующий день запах гари и дыма добрался до Рязани. Причиной возникшего пожара власти назвали сухую грозу. Лесные пожары также бушуют во Владимирской области. 17 августа смог дошел и до Москвы.

"Такой жары не было 125 лет"

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о постоянном усилении группировки, занятой в тушении лесных пожаров. Он пояснил, что с огнем ведут борьбу порядка 900 специалистов, 10 вертолетов и семь самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для оказания помощи в тушении пожаров в Рязанскую область были направлены три вертолета.

Новости Москвы,Павел Малков,Евгений Тишковец,Сергей Собянин,
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