Москву снова накрыл смог

Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в ряде районов Москвы, в том числе в Зюзино, Коньково и в Раменках. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным корреспондентов издания, дымкой из-за лесных пожаров в Рязанской области и Владимирской областях затянут и центр столицы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что запах гари в Москве сохранится до вторника, 23 августа. Это связано с изменившимся направлением ветра, который перестал относить от столицы запах гари и дымку.

Синоптик также подчеркнул, что необходимо соблюдать меры безопасности — нужно по меньшей мере закрыть окна. При этом ветер, по его словам, будет сильным, отмечает Telegram-канал Readovka.

31 июля в Рязанской области начался лесной пожар. На следующий день запах гари и дыма добрался до Рязани. Причиной возникшего пожара власти назвали сухую грозу. Лесные пожары также бушуют во Владимирской области. 17 августа смог дошел и до Москвы.