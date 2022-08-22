Москвичи снова пожаловались на запах гари и дымку

В Москве вновь ощущается сильный запах гари и смог, сообщает РИА «Новости».

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В частности, на резкий запах жалуются москвичи, проживающие на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково. Кроме того, виден смог и чувствуется гарь на западе города и в Раменках.

Дымка также стоит на северо-западе и в центре Москвый. Неприятный запах ощущается с вечера воскресенья – если в предыдущие дни к ночи он рассеивался, то накануне этого не случилось.