Москвичи снова пожаловались на запах гари и дымку

В Москве вновь ощущается сильный запах гари и смог, сообщает РИА «Новости».
В частности, на резкий запах жалуются москвичи, проживающие на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково. Кроме того, виден смог и чувствуется гарь на западе города и в Раменках.
Дымка также стоит на северо-западе и в центре Москвый. Неприятный запах ощущается с вечера воскресенья – если в предыдущие дни к ночи он рассеивался, то накануне этого не случилось.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и 22 августа в отдельных районах города может ощущаться запах гари. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, подчеркивал, что концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, при этом пик придется в ночь на понедельник и вторник.