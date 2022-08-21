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15 минут назад

Москвичи массово отказались от посещения торговых центов

Мослента

Москвичи массово отказались от походов в торговые центры — посещаемость точек продаж оказалась на 9-39 процентов ниже, чем за последние три года. Такие данные следуют из индекса посещаемости Rstat Index и Mall Index, появившиеся в распоряжении РБК.

Москвичи массово отказались от посещения торговых центов
Фото: mostafa meraji / Unsplashmostafa meraji / Unsplash

Согласно исследованию Mall Index, по итогам последнего летнего месяца посещаемость торговых центров столицы оказалась на 11 процентов ниже, чем в 2021 году, на 18 процентов ниже уровня 2020 года и на 23 процента — 2019 года. По данным Rstat Index эти показатели снизились от 0 до 39 процентов, соответственно.

Резкое падение посещаемости торговых центров начало происходить еще в мае на фоне приостановки работы в России иностранных брендов, таких как H&M, COS, Monki, Zara, Massimo Dutti, Oysho, Uniqlo, IKEA.

Ранее стало известно, что магазины экономкласса задумали заменить в ТЦ ушедшие из России компании.

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