Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о самой жаркой неделе августа за последние 125 лет. О рекордной жаре он рассказал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники московской метеорологической службы зафиксировали 25 августа 1897 года повышение температуры до +33,9°.
«Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет», - подчеркнул Тишковец.
По словам синоптика, в понедельник, 22 августа, на погоду в Москве повлияет антициклон. Температура воздуха в столице будет в диапазоне от +26° до +28°. В Подмосковье - от +25° до +30°.
Во вторник в столичном регионе ожидается повышение температуры до +32°. В среду станет еще на один градус жарче.
Пик жары ожидается в четверг, 25 августа. В Москве воздух прогреется до +32° - 34°, в Подмосковье от +30° до +35°. Это на 10-12 градусов выше нормы.
Синоптики ожидают, что в пятницу жара спадет. Температура понизится как в столице, так в подмосковных городах. Прохладу принесет холодный атмосферный фронт. Последние выходные лета будут «погожими и комфортными».