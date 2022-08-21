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34 минуты назад

Синоптики предупредили о рекордной жаре в Москве

Илья Родин

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о самой жаркой неделе августа за последние 125 лет. О рекордной жаре он рассказал в своем Telegram-канале.

"Такой жары не было 125 лет"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что сотрудники московской метеорологической службы зафиксировали 25 августа 1897 года повышение температуры до +33,9°.

«Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет», - подчеркнул Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник, 22 августа, на погоду в Москве повлияет антициклон. Температура воздуха в столице будет в диапазоне от +26° до +28°. В Подмосковье - от +25° до +30°.

В Москве объявили о чрезвычайной пожароопасности

Во вторник в столичном регионе ожидается повышение температуры до +32°. В среду станет еще на один градус жарче.

Пик жары ожидается в четверг, 25 августа. В Москве воздух прогреется до +32° - 34°, в Подмосковье от +30° до +35°. Это на 10-12 градусов выше нормы.

Синоптики ожидают, что в пятницу жара спадет. Температура понизится как в столице, так в подмосковных городах. Прохладу принесет холодный атмосферный фронт. Последние выходные лета будут «погожими и комфортными».

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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