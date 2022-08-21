Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о самой жаркой неделе августа за последние 125 лет. О рекордной жаре он рассказал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники московской метеорологической службы зафиксировали 25 августа 1897 года повышение температуры до +33,9°.

«Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет», - подчеркнул Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник, 22 августа, на погоду в Москве повлияет антициклон. Температура воздуха в столице будет в диапазоне от +26° до +28°. В Подмосковье - от +25° до +30°.

Во вторник в столичном регионе ожидается повышение температуры до +32°. В среду станет еще на один градус жарче.

Пик жары ожидается в четверг, 25 августа. В Москве воздух прогреется до +32° - 34°, в Подмосковье от +30° до +35°. Это на 10-12 градусов выше нормы.