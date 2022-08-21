Собянин: московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах

Около 600 московских спасателей и почти 200 единиц техники из столицы тушат пожары в соседних регионах, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В Рязанскую область отправили шесть вертолетов, около 400 человек и 120 единиц техники из Москвы. Во Владимирскую область — 200 человек и 70 единиц техники. Также было увеличено количество тяжелых бульдозеров, которые используют для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня. Теперь их 14 штук.

20 августа 2022 года спасатели-добровольцы из Москвы остановили приближение огня к деревне Ольгино, расположенной в Рязанской области.

В столице специалисты следят за состоянием воздуха. Пожарной безопасности в парках и на природе уделяется особое внимание.