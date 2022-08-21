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27 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили об аномальной жаре

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об аномально жаркой погоде в Москве. На предстоящей неделе будет до 33 градусов, передает ТАСС.

Москвичей предупредили об аномальной жаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве ожидается настоящая жара», - сказал Вильфанд.

В понедельник будет 28-30 градусов и облачно. Во вторник и среду температура повысится и достигнет 31-33 градусов. Облака разойдутся, город окажется под «парящими лучами солнца».

Синоптик отметил, что температура будет на семь-восемь градусов выше нормы и это «большая аномалия».

Жара начнет спадать только с пятницы, 26 августа. Однако она все равно будет выше нормы: 25-29 градусов.

Жара в российском городе побила почти 100-летний рекорд

Давление также будет выше нормы в течение всей недели примерно на 7-10 мм ртутного столба.

Накануне в Москве из-за жары объявили режим чрезвычайной пожароопасности 5 класса.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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