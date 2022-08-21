Около 6 тысяч пар поженились летом на выездных площадках Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за лето на выездных площадках столицы поженились уже около 6 тысяч пар. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По словам Раковой, в совокупности в столице доступны более 30 выездных локаций. В их числе городские усадьбы, башни комплекса "Москва-Сити", объекты транспортного комплекса и стадионы.

"Всего с начала лета выездную регистрацию брака в столице выбрали около шести тысяч пар, это более чем в 1,5 раза больше, чем прошлым летом. Для проведения церемонии на любой из таких площадок необходимо оплатить только госпошлину, дополнительных затрат не потребуется", – рассказала заммэра.

Одна из самых необычных площадок выездной регистрации – станция метро "Маяковская". В ночь с 20 на 21 августа на ней заключили брак три юбилейные пары. Первые церемонии состоялись на станции ровно год назад.

Регистрации на платформе метрополитена организуют в ночное время с 02:00 до 04:00, когда на станции нет пассажиров. На путях церемонию сопровождают составы "Номерной" и "Москва – 2020", где можно устроить фотосессию.