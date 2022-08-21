Москвичей предупредили об аномальной жаре

«Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца. Воздушные массы со вторника будут перемещаться с юга — с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока», — отметил Вильфанд.