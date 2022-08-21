В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
29 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили об аномальной жаре

Lenta.ruиещё 8

Температура до 33 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе. Это на семь-восемь градусов выше климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Москвичей предупредили об аномальной жаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Надвигающаяся жара, по словам метеоролога, начнется с 22 августа.

«Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца. Воздушные массы со вторника будут перемещаться с юга — с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока», — отметил Вильфанд.

Температура на семь-восемь градусов выше климатической нормы — это большая аномалия, предупредил он.

Жара в российском городе побила почти 100-летний рекорд

По словам синоптика, температура начнет понижаться только во второй половине недели, примерно с пятницы, 26 августа. Однако она все-равно будет выше нормы — около 25-29 градусов. Давление также будет выше нормы в течение всей недели примерно на 7-10 мм ртутного столба, добавил глава Гидрометцентра.

Ранее температура воздуха в Великом Новгороде побила рекорд, установленный в городе почти 100 лет назад. 18 августа воздух в областном центре прогрелся до 30,3 градуса (в тени).

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители