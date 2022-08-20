В Москве объявили о чрезвычайной пожароопасности

В Москве из-за жары объявили режим чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 15 ч. 22 августа. Местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса», - сказано в сообщении.

Прогнозируется, что всю следующую неделю температура воздуха в столице будет выше 30 градусов. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС по Москве попросило граждан исключить обращение с открытым огнём.

В условиях особого противопожарного режима штраф для нарушителей-физлиц составляет от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.