В Москве прошла церемония открытия Всероссийской спартакиады

Церемония открытия Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов прошла в субботу в Москве. В отсутствие международных турниров Спартакиада позволит сильнейшим атлетам страны сохранить соревновательную практику, что важно в контексте подготовки к Олимпиаде 2024 года - шанс на выступление в Играх сборная России еще сохраняет.

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Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов объединяет соревнования по 39 видам спорта, которые пройдут в 12 регионах страны. Старт им был дан еще 10 августа, они продлятся до 2 октября.

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"Хочу пожелать нашим спортсменам красивых побед, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, который открыл Спартакиаду. - Мы спортивная держава, и думаю, что такого масштаба соревнованиям будут завидовать многие страны. Никакие другие страны, кроме Китая и России, такие масштабные соревнования не проводят. Спорт развивается, правительство поддерживает наши инициативы. Уверен, у Спартакиады прекрасное будущее".

Ограничиваться разовым проведением соревнований Минспорт не планирует - в планах ведомства сделать Спартакиаду традиционным событием, она будет проводиться даже после возвращения россиян на мировую арену. Матыцин считает, что ждать этого осталось недолго.

"Мы рассматриваем Спартакиаду как смотр наших ресурсов, резерва сборных, уровня развития видов спорта. Спартакиада в таком масштабе проводится впервые, программа построена как модель парижских Олимпийских игр, - сказал министр. - Конкуренцию во многих видах спорта определяют российские спортсмены. Тяжело заочно конкурировать по олимпийским и неолимпийским дисциплинам, уверен, уровень внутренней конкуренции позволяет сохранить дееспособность наших команд".

Призовой фонд Спартакиады будет солидным. Планируется, что премиальные за призовые места составят примерно столько же, сколько за медали чемпионатов мира. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве. За победу будет полагаться порядка 400 тыс. рублей, за второе место - 300 тыс. рублей, за третье - 150 тыс. рублей. Тренеры призеров тоже получат призовые.

Только побеждать и не переживать

Министр спорта РФ отметил, что Спартакиада является макетом предстоящих Олимпийских игр в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Не обошлось и без красочной церемонии открытия. Шоу-представление с участием эстрадных певцов предваряло поднятие российского триколора под своды спортивного дворца, что стало отсылкой к церемонии поднятия олимпийского флага во время открытия Игр. В ней традиционно участвуют восемь прославленных спортсменов, в российской версии флаг несли олимпийские чемпионы Сергей Тетюхин, Ангелина Мельникова, Екатерина Ильина, Мария Киселева, Илья Захаров, Алексей Свирин, Виктория Листунова и четырехкратный чемпион мира Никита Клецков. Государственный символ был поднят под гимн России в исполнении Григория Лепса.ю

В представлении приняли участие популярные исполнители Митя Фомин, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Хабиб, Стас Пьеха, Зара, Алсу, Bahh Tee & Turken, Лолита и Лариса Долина. "Желаю стремиться только побеждать и не переживать, если вдруг это не получится, потому что каждое такое событие для спортсмена - это не погоня за рекордами, как мне кажется, победить самого себя - это главнее, - сказала Долина. - Я любительница зимних видов спорта, но тем не менее наблюдаю, если есть возможность и время, за тем, что происходит летом. Поэтому буду болеть за все виды спорта, за всех спортсменов".

В программу Спартакиады включены соревнования по бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, боксу, велосипедному спорту, водному поло, волейболу, пляжному волейболу, гандболу, гольфу, гребле на байдарках и каноэ, гребному слалому, гребному спорту, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, прыжкам на батуте, пулевой стрельбе, регби-7, самбо, серфингу, синхронному плаванию, скалолазанию, скейтбордингу, современному пятиборью, спортивной борьбе, спортивной гимнастике, стендовой стрельбе, стрельбе из лука, танцевальному спорту, теннису, триатлону, тхэквондо, тяжелой атлетике, фехтованию, хоккею на траве, художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие более девяти тысяч атлетов.