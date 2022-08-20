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3 часа назад

За сутки в Москве выявлено 8 259 случаев COVID-19

Москва24

За последние сутки в Москве выявили 8 259 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в Москве выявлено 8 259 случаев COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максимпортал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В больницы попали еще 388 человек. Перебороли болезнь 6 653 человека. Скончались за сутки 25 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 2 954 169 случаев коронавируса, выздоровели 2 717 061 человек, а умерли – 44 830.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно. По его словам, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.

Новости Москвы,Анна Попова,Геннадий Онищенко,РАН,Роспотребнадзор,
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