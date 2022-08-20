За сутки в Москве выявлено 8 259 случаев COVID-19

За последние сутки в Москве выявили 8 259 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В больницы попали еще 388 человек. Перебороли болезнь 6 653 человека. Скончались за сутки 25 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 2 954 169 случаев коронавируса, выздоровели 2 717 061 человек, а умерли – 44 830.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно. По его словам, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки.