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6 минут назад

Восточный ветер продолжит нести в Москву дым лесных пожаров

Илья Родин

В центре погоды «Фобос» рассказали москвичам о погоде в субботу, 20 августа. По словам синоптиков, в столичном регионе ожидается облачность, местами пройдут дожди. Ветер будет дуть с юго-востока, он принесет в Москву дым от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом пишет РИА «Новости».

Восточный ветер продолжит нести в Москву дым лесных пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий сотрудник центра Михаил Леус уточнил, что на погоду в столице повлияет «противоборство атмосферного фронта, который проходит вдоль южных границ столичного региона и антициклона с северо-востока».

Воздух прогреется до +25°, на юге и западе столичного региона ожидаются кратковременные дожди. В Подмосковье температура от +21° до +26°.

Метеоролог дополнил, что «ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, в середине дня порывистым». Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст.

Он пояснил, что если очаги лесных пожаров сохранятся в Рязанской области, то ветер принесет дым и запах них в столицу.

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» ранее опубликовала спутниковый снимок пожара в рязанских лесах. Площадь возгорания составляла 181 га.

Новости Москвы,Погода,Роскосмос,
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