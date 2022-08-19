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48 минут назад

Московское метро оказалось самым скоростным в мире

Daily Moscow

Интервал между поездами в московском метро в час пик составляет 1,5 минуты. Это является лучшим показателем в мире среди неавтоматизированных метро, передает телеканал «Царьград».

Московское метро оказалось самым скоростным в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве ежегодно проводятся работы по модернизации существующих станций, а также строятся новые. С начала этого года в подземке заменили 93 эскалатора, 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал. Также специалисты поменяли кабель, обновив более 140 километров кабеля.

Установили и скрепления для перехода на бесстыковый путь, поскольку это влияет на тишину и плавность хода.

Все ремонтные работы велись ночью, что не влияло на движение поездов. В час пик движение поездов составляет всего 1,5 минуты. Это лучший показатель среди неавтоматизированных метро в мире.

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