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4 часа назад

Москвичей предупредили о чрезвычайно высокой пожароопасности

Lenta.ru

МЧС предупредило москвичей о чрезвычайно высокой пожароопасности в последующие три дня — 20-22 августа. Соответствующее обращение пресс-служба столичного главка опубликовала в группе во «ВКонтакте».

Москвичей предупредили о чрезвычайно высокой пожароопасности
Фото: ТАССТАСС

Предупреждение основано на данных Росгидромета. Горожанам рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Аналогичное предостережение 18 августа было озвучено для жителей Подмосковья. Уточнялось, что с 19 по 22 августа в регионе прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Уже несколько дней лесные пожары бушуют в Рязанской области. В трех районах региона введен режим ЧС — в Рязанском, Спасском и Клепиковском.

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