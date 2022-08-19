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1 час назад

Первые четыре речных электрических судна доставили в Москву из Санкт-Петербурга

Агентство «Москва»

Первые четыре речных электрических судна доставили в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Москве встретили первые четыре речных электрических судна, которые прибыли из Санкт-Петербурга. После финальной отделки и тестовых испытаний они выйдут на регулярный маршрут «Парк «Фили» - Киевский». Мы запустим суда на маршрут, когда будем уверены, что они готовы к перевозке пассажиров и полностью безопасны», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что это первые российские электросуда, у которых «даже мотор - отечественного производства».

«Планируем, что по Москве-реке будут ходить 21 электрическое речное судно, а обеспечивать их работу - 23 плавучих комфортных причала. Речной транспорт будет полностью интегрирован в транспортную сеть Москвы с привычными пассажирскими сервисами», - добавил Собянин.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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