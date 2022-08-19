«В Москве встретили первые четыре речных электрических судна, которые прибыли из Санкт-Петербурга. После финальной отделки и тестовых испытаний они выйдут на регулярный маршрут «Парк «Фили» - Киевский». Мы запустим суда на маршрут, когда будем уверены, что они готовы к перевозке пассажиров и полностью безопасны», - говорится в сообщении.