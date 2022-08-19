Первые четыре речных электрических судна доставили в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В Москве встретили первые четыре речных электрических судна, которые прибыли из Санкт-Петербурга. После финальной отделки и тестовых испытаний они выйдут на регулярный маршрут «Парк «Фили» - Киевский». Мы запустим суда на маршрут, когда будем уверены, что они готовы к перевозке пассажиров и полностью безопасны», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что это первые российские электросуда, у которых «даже мотор - отечественного производства».
«Планируем, что по Москве-реке будут ходить 21 электрическое речное судно, а обеспечивать их работу - 23 плавучих комфортных причала. Речной транспорт будет полностью интегрирован в транспортную сеть Москвы с привычными пассажирскими сервисами», - добавил Собянин.