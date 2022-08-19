Москвичи смогут протестировать систему онлайн-голосования 26 августа

Тестирование системы голосования с участием москвичей перед муниципальными выборами в столице пройдет 26 августа. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
«26 августа будет тестовое голосование. Одновременно будут работать и офлайновые участки, то есть настоящие УИК <…> с подключенным туда электронным реестром, и будет проводиться электронное голосование», - сказал Костырко.
Он уточнил, что в пятницу, 26 августа, тестирование будет проводиться с 8:00 до 17:00.
Кроме того, в ходе заседания общественный штаб утвердил вопрос для тестового голосования.
«Мы обратились, как вы помните, на нашем заседании в москвичам, участникам электорального процесса, к членам нашего штаба с предложением подумать и дать нам вопрос для тестового голосования. Вопрос, по нашему мнению, должен быть таким, который волнует всех москвичей, и вопрос должен подразумевать большое количество вариантов ответов, чтобы также посмотреть, как работает список. Мы получили огромное количество предложений. <…> Мы их решили обобщить и решили создать один универсальный вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», - пояснил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.
Он добавил, что москвичи подали большое количество заявок на вступление в наблюдатели за выборами.
«У нас продолжается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты - 70% корпуса сформировано, это порядка 7 тыс. человек у нас сейчас заявились на участие в качестве наблюдателей от Общественной палаты города. <…> Также у нас совсем скоро начнется обучение, там уже курс сформирован, все готово для того, чтобы начать образовательную кампанию», - отметил Ковалев.
В ходе заседания был утвержден кодекс наблюдателя Общественной палаты Москвы на выборах.
«Мы на предыдущем нашем заседании обсуждали кодекс наблюдателя Общественной палаты. Мы получили ряд предложений по внесению туда предложений и ряд изменений туда внесли», - резюмировал Ковалев.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.