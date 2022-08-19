Москвичи смогут протестировать систему онлайн-голосования 26 августа

«Мы обратились, как вы помните, на нашем заседании в москвичам, участникам электорального процесса, к членам нашего штаба с предложением подумать и дать нам вопрос для тестового голосования. Вопрос, по нашему мнению, должен быть таким, который волнует всех москвичей, и вопрос должен подразумевать большое количество вариантов ответов, чтобы также посмотреть, как работает список. Мы получили огромное количество предложений. <…> Мы их решили обобщить и решили создать один универсальный вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», - пояснил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.