Москвичам помогут адаптироваться на новом рабочем месте

В столице продолжают реализовываться программы, направленные на поддержку работодателей и сотрудников на рынке труда. Самой популярной мерой поддержки стало постоянное трудоустройство через адаптацию, рассказали на официальном сайте мэрии Москвы.
Трудоустройство через адаптацию – это процесс приведения умений сотрудника в соответствие с требованиями работодателя. Он реализуется через наставничество, корпоративные курсы и другие меры взаимодействия. 40 процентов новых рабочих мест, которые были созданы работодателями, участвующими в программе, уже заняты новыми сотрудниками. А по итогам второго отбора заявок на участие в программе откроется еще более 1,6 тысячи вакансий.
«Мы искренне поддерживаем стремление части западных компаний адаптироваться к новой геополитической и экономической реальности. Вместе с тем наша первоочередная задача – обеспечить оперативный трансфер высвобождаемого персонала уходящих компаний в стабильные организации, продолжающие работать и развиваться в текущих условиях. И сделать это так, чтобы новые рабочие места оправдали ожидания людей», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также добавила, что постоянное трудоустройство через адаптацию оказалось самой востребованной мерой поддерки.
«Еще в апреле мы запустили специальную программу помощи работодателям и горожанам. Она включает организацию временных и общественных работ, обучение и постоянное трудоустройство с прохождением короткого периода адаптации. Хочу отметить, что последнее направление оказалось особенно востребовано среди участников», – добавила Ракова.
В программе участвуют такие компании, как сеть ресторанов «Теремок», «Почта России» и «Московский метрополитен». Планируют принять участие: ретейлер «Магнит», оператор наземного транспорта «Мосгортранс» и корпорация «Стратегические пункты управления», входящая в состав «Роскосмоса».