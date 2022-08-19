Москвичам помогут адаптироваться на новом рабочем месте

В столице продолжают реализовываться программы, направленные на поддержку работодателей и сотрудников на рынке труда. Самой популярной мерой поддержки стало постоянное трудоустройство через адаптацию, рассказали на официальном сайте мэрии Москвы.

Трудоустройство через адаптацию – это процесс приведения умений сотрудника в соответствие с требованиями работодателя. Он реализуется через наставничество, корпоративные курсы и другие меры взаимодействия. 40 процентов новых рабочих мест, которые были созданы работодателями, участвующими в программе, уже заняты новыми сотрудниками. А по итогам второго отбора заявок на участие в программе откроется еще более 1,6 тысячи вакансий.