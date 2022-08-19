В Бутове гуляющие без присмотра козлы решили «станцевать» на капоте автомобиля. Снятую очевидцами запись публикует Telegram-канал «Москва 24».
«У Бутовских козлов пятничное настроение — устроили танцы на капоте авто», – иронично отмечается в публикации источника.
На кадрах видно, как парнокопытные бесцеремонно запрыгнули на капот белого седана и стали топтаться на нем. Животных согнала с иномарки прохожая. Однако один из питомцев предпринял новую попытку постоять на транспортном средстве и запрыгнул на другую машину. Но и оттуда его тоже согнали.