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41 минуту назад

Москвичам рассказали, как обучают чат-бота Александру

Вечерняя Москва

Специалисты на постоянной основе обновляют и обучают чат-бота Александру. Как это происходит, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 19 августа.

— Чтобы информация оставалась актуальной, профильные службы метро и другие организации Московского транспорта постоянно взаимодействуют с Александрой, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы», где представлены карточки с процессом обучения.

В ведомстве напомнили, что написать Александре можно на сайтах метро, Мосгортранса и ЦОДД, в приложении «Метро Москвы», в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber, а также во «ВКонтакте» и в приложении «Московский велопрокат».

До этого сообщалось, что жители столицы в этом году стали в 1,5 раза чаще прибегать к помощи чат-ботов для того, чтобы оставить жалобы на здоровье накануне приема у врача. С помощью чат-бота москвичи могут передать жалобы на самочувствие перед приемом врачей шести разных специальностей: хирурга, терапевта, гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога, а для детей — перед приемом педиатра.

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