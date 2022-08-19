Стену здания с портретом немецкого писателя Германа Гессе перенесли в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Изображение лауреата Нобелевской премии по литературе было размещено на фасаде бывшего общежития фабрики «Московский шелк». Его создал в 2008 году художник Алешандре Фарту из Португалии.