Стену здания с портретом немецкого писателя Германа Гессе перенесли в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
Изображение лауреата Нобелевской премии по литературе было размещено на фасаде бывшего общежития фабрики «Московский шелк». Его создал в 2008 году художник Алешандре Фарту из Португалии.
Было решено, что при сносе здания портрет немецкого писателя сохранят. На месте сносимой постройки в столице появится комплекс апартаментов. Работы по реставрации и сохранению фасада, по данным компании Level Group, оцениваются в 40 млн. рублей.