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1 час назад

Появилось видео переноса стены дома с портретом Гессе в Москве

Денис Фьючин

Стену здания с портретом немецкого писателя Германа Гессе перенесли в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Изображение лауреата Нобелевской премии по литературе было размещено на фасаде бывшего общежития фабрики «Московский шелк». Его создал в 2008 году художник Алешандре Фарту из Португалии.

Было решено, что при сносе здания портрет немецкого писателя сохранят. На месте сносимой постройки в столице появится комплекс апартаментов. Работы по реставрации и сохранению фасада, по данным компании Level Group, оцениваются в 40 млн. рублей.

Новости Москвы,Общество,Видео,Герман Гессе,
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