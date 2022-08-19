Бочкарев: Более 215 км тоннелей метро построено в Москве с 2011 года

«За последние годы Москва сделала настоящий прорыв в строительстве метро - сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. За это время для строительства новых и продления действующих линий метро было пройдено более 215 км тоннелей, на этих работах были задействованы 36 ТПМК - 32 шестиметровых и четыре щита-гиганта диаметров 10 м», - приводятся в сообщении слова Бочкарева