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1 час назад

Бочкарев: Более 215 км тоннелей метро построено в Москве с 2011 года

Агентство «Москва»иещё 1

Больше 215 км тоннелей метро построили в Москве с 2011 года с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«За последние годы Москва сделала настоящий прорыв в строительстве метро - сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. За это время для строительства новых и продления действующих линий метро было пройдено более 215 км тоннелей, на этих работах были задействованы 36 ТПМК - 32 шестиметровых и четыре щита-гиганта диаметров 10 м», - приводятся в сообщении слова Бочкарева

Глава Стройкомплекса отметил, что сегодня в столице возводится 29 станций на разных линиях метро. До конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 км линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро.

Новости Москвы,Видео,Андрей Бочкарев,
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