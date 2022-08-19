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43 минуты назад

Ученый назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Никита Бородкин

Пик заболеваемости новой волны коронавируса в Москве может наступить уже в конце сентября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков.

Ученый назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметил, что ученые делают три прогноза развития эпидемии — оптимистичный, пессимистичный и средний. По усредненному сценарию, который реализуется сейчас, наибольшая заболеваемость COVID-19 в столице придется на 29 сентября, а в Санкт-Петербурге она ожидается в ноябре.

Боровков добавил, что с началом учебного года ситуация может измениться и в таком случае эксперты откалибруют предсказания. Кроме того, свое влияние может оказать появление нового штамма коронавируса или какого-либо «супер-распространителя».

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в Москве и регионах России начала расти с начала августа. На 18 августа в РФ зарегистрировали 35 809 новых случаев заражения, госпитализировали 3273 пациентов.

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