Ученый назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости новой волны коронавируса в Москве может наступить уже в конце сентября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков.

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Эксперт отметил, что ученые делают три прогноза развития эпидемии — оптимистичный, пессимистичный и средний. По усредненному сценарию, который реализуется сейчас, наибольшая заболеваемость COVID-19 в столице придется на 29 сентября, а в Санкт-Петербурге она ожидается в ноябре.

Боровков добавил, что с началом учебного года ситуация может измениться и в таком случае эксперты откалибруют предсказания. Кроме того, свое влияние может оказать появление нового штамма коронавируса или какого-либо «супер-распространителя».