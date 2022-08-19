В Москве запустили автобусные рейсы в Ялту

«Сегодня даем старт рейсам в Ялту. Комфортные автобусы с профессиональными водителями Мосгортранса едут в Крым от автовокзала «Саларьево». Теперь у москвичей есть еще один надежный способ добраться до Крыма и побережья Черного моря», — цитирует канал руководителя ведомства Максима Ликсутова .

Отправление на юг намечено на каждую пятницу, а время в пути составит около 29 часов. Билеты можно приобрести в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», в кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», на всех автовокзалах и автостанциях Москвы и на сайте mosmetro.ru. Обратные билеты в столицу продаются во всех кассах «Крымавтотранс» на автовокзалах и автостанциях Крыма и на сайтах билетных агрегаторов, уточнят Дептранс.