В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Москве запустили автобусные рейсы в Ялту

Мослентаиещё 2

В Москве запустили автобусные рейсы в Ялту из Саларьево, сообщает столичный Дептранс.

«Сегодня даем старт рейсам в Ялту. Комфортные автобусы с профессиональными водителями Мосгортранса едут в Крым от автовокзала «Саларьево». Теперь у москвичей есть еще один надежный способ добраться до Крыма и побережья Черного моря», — цитирует канал руководителя ведомства Максима Ликсутова.

Отправление на юг намечено на каждую пятницу, а время в пути составит около 29 часов. Билеты можно приобрести в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», в кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», на всех автовокзалах и автостанциях Москвы и на сайте mosmetro.ru. Обратные билеты в столицу продаются во всех кассах «Крымавтотранс» на автовокзалах и автостанциях Крыма и на сайтах билетных агрегаторов, уточнят Дептранс.

По данным онлайн-сервиса по продаже автобусных билетов по территории России, проезд из столицы в Крым обойдется в девять тысяч рублей за место.

Ранее спрос на жилье на российском курорте увеличился среди москвичей. Они больше интересуются покупкой вторичного жилья — спрос на него вырос на 23,5 процента.

Новости Москвы,Видео,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители