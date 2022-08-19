В грядущие выходные в Москве ожидается теплая облачная погода без осадков. Как рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, восточный и юго-восточный ветер могут принести в столицу запах гари от лесных пожаров.

Синенков отметил, что днем воздух прогреется от +25 до +27 градусов, ночная температура составит от +16 до +19 градусов. Скорость ветра днем составит от 4 до 9 м/c, ночью — от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление слегка понизится и составит 755 мм ртутного столба 20 августа и 753 мм 21 августа.