Названа продолжительность жары в Москве

"Городские службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в городе организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий КГХ, префектур административных округов и управ районов.