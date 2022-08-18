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52 минуты назад

Погода в Москве: Жара продержится в Москве еще 10 дней

ТАССиещё 1

Высокие температуры воздуха сохранятся в Москве еще 10 дней. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Названа продолжительность жары в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Городские службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в городе организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий КГХ, префектур административных округов и управ районов.

Кроме того, усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.

"Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что столица оказывает помощь в локализации ландшафтных пожаров Рязанской и Владимирской областям.

"Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", - заключил Бирюков.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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