Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» в четверг, 18 августа.
Известно, что в Домодедове задержали 15 рейсов и один отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и два отменили.
До этого сообщалось, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 23 августа. Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
13 августа Минпромторг сообщил, что уже в 2030 году можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах. Для этого планируется разработать интеллектуального «виртуального второго пилота» к концу 2024 года. Однако, чтобы перейти к такому новшеству, нужно модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа.