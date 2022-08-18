Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» в четверг, 18 августа.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Александр Авилов / АГН «Москва»

Известно, что в Домодедове задержали 15 рейсов и один отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и два отменили.

До этого сообщалось, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 23 августа. Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.