Тишковец рассказал, сколько в Москве продлится смог

«Что касается прогнозов, то такая конфигурация изобара воздушного потока с юго-восточным выносом воздушных масс и частиц продуктов горения сохранится в ближайшие 36—48 часов, то есть полтора-два дня, до, я думаю, ночи с субботы на воскресенье», — рассказал Тишковец.