Демонтаж вывески IKEA в Москве показали на видео

В Москве демонтируют вывески IKEA. Об этом сообщает МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале, где размещено снятое очевидцами видео.
На кадрах можно наблюдать, как рабочие приступили к снятию с фасада здания столичного торгового центра вывески скандинавского бренда мебели и товаров для дома.
Несколько дней назад стало известно, что шведская компания ликвидировала фирму «Икеа дом», которая занималась управлением магазинами сети на территории России.
Напомним, в марте 2022 года производственно-розничная торговая группа заявила о приостановке своей деятельности в России. С 5 июля по 15 августа IKEA организовала онлайн-распродажу продукции.