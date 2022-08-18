Демонтаж вывески IKEA в Москве показали на видео

В Москве демонтируют вывески IKEA. Об этом сообщает МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале, где размещено снятое очевидцами видео.

На кадрах можно наблюдать, как рабочие приступили к снятию с фасада здания столичного торгового центра вывески скандинавского бренда мебели и товаров для дома.

Несколько дней назад стало известно, что шведская компания ликвидировала фирму «Икеа дом», которая занималась управлением магазинами сети на территории России.