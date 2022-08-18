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1 час назад

В павильонах "Здоровая Москва" с мая обследовались 300 тыс. человек

ТАССиещё 5

Порядка 300 тыс. человек проверили свое состояние в павильонах "Здоровая Москва", которые работают с мая в парках города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Несколько лет назад мы создали очень удобный формат чекапа для москвичей - открыли в парках летние павильоны "Здоровая Москва". В них без предварительной записи можно проверить основные параметры здоровья и при показаниях пройти углубленное обследование. <…> В этом сезоне в "Здоровой Москве" обследовались 300 тыс. человек. Из них 230 тыс. врачи направили на дополнительные исследования, то есть обнаружили определенные факторы риска или признаки заболеваний", - написал Собянин.

Он призвал приходить в парки для профилактики здоровья. Сегодня по всему городу работают 46 павильонов. В расширенной программе - больше 11 исследований, которые помогают вовремя поддержать здоровье.

"Сейчас стоит жаркая погода, и состояние воздуха может отражаться на самочувствии. Отнеситесь с вниманием к своему организму, если есть недомогания - всегда обращайтесь к врачу", - подчеркнул мэр.

Павильоны заработали 11 мая. В этом году врачи сделают упор на обследование горожан, которые переболели COVID-19, в Москве таких более 2,5 млн. В павильонах они могут пройти расширенную программу диспансеризации. Каждый из павильонов - это модуль с современным оборудованием. Они оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, спирометрами, пульсоксиметрами и другими аппаратами. Всего в павильонах установлено более 1,5 тыс. единиц техники.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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