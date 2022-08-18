В павильонах "Здоровая Москва" с мая обследовались 300 тыс. человек

"Несколько лет назад мы создали очень удобный формат чекапа для москвичей - открыли в парках летние павильоны "Здоровая Москва". В них без предварительной записи можно проверить основные параметры здоровья и при показаниях пройти углубленное обследование. <…> В этом сезоне в "Здоровой Москве" обследовались 300 тыс. человек. Из них 230 тыс. врачи направили на дополнительные исследования, то есть обнаружили определенные факторы риска или признаки заболеваний", - написал Собянин.