В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Собянин: Москва вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения огня в Рязанской области

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров в Рязанской области. Об этом в четверг, 18 августа, глава города написал на своей странице в Telegram.

Собянин: Москва вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения огня в Рязанской области
Фото:  stroi.mos.ru stroi.mos.ru

Он уточнил, что для тушения пожаров Москва также дополнительно направила два вертолета Ка-32А, которые способны сбрасывать до пяти тонн воды за раз.

— Во взаимодействии с МЧС России к работе привлечены три вертолета, два самолета Ил-76 и два самолета Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также на помощь соседнему региону отправили отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей», — написал Собянин.

Он добавил, что столичную группировку сил по локализации огня возглавит глава Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Юрий Акимов.

Глава города подытожил, что очаги возгорания были также обнаружены под Владимиром. Туда направили 30 единиц техники и 90 спасателей.

Эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о правилах безопасности в жаркую погоду. По его словам, самым опасным местом в жаркую погоду является лес. Также высока вероятность пожаров в регионах, в которых присутствует засуха и введены особые противопожарные режимы. В данном случае нельзя ездить в лесу, жечь траву и сухие ветки деревьев.

Новости Москвы,Юрий Акимов,Сергей Собянин,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители