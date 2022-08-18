Москвичам рекомендовали носить маски из-за смога от пожара

Роспотребнадзор рекомендует носить медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе в связи с появлением запаха гари и смога в некоторых регионах из-за лесных пожаров под Рязанью. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

"В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие <…> использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски)", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также ведомство советует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а также время прогулки в детских дошкольных учреждениях. Рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, регулярно проводить влажную уборку помещений, включить в рацион обильное питье. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"В целях постоянного контроля качества атмосферного воздуха территориальными органами Роспотребнадзора организован и осуществляется ежедневный оперативный мониторинг качества атмосферного воздуха на территориях, подверженных задымлению. <…> Ситуация остается на контроле", - говорится в сообщении.

О появлении запаха

Запах гари и даже небольшой смог появились утром в среду, 17 августа, преимущественно на юге, западе и юго-западе столицы в утренние часы. Мэр Сергей Собянин сообщил, что, по данным МЧС, "причиной стали лесные пожары в Рязанской области". Для оказания содействия в локализации возгораний из Москвы отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета: ВК-117 - для авиационной разведки, КА-32 и МИ-26 - для тушения пожаров, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Позднее комплекс городского хозяйства мэрии сообщил, что власти мегаполиса решили увеличить вдвое группировку сил и средств, направленных для локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области. Также на помощь в соседний регион прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.