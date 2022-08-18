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1 час назад

Москвичи предложили более 1,6 тысячи идей по преобразованию ВДНХ

РИА Недвижимость

Жители Москвы предложили более 1,6 тысячи инициатив по преобразованию ВДНХ, сообщается на портале мэра столицы.

"На платформе "Город идей" завершился проект, посвященный ВДНХ. В нем приняли участие свыше 18 тысяч человек. Они направили более 1,6 тысячи предложений по развитию главной выставки страны", - говорится на сайте.

Отмечается, что предложения принимали по трем направлениям: "ВДНХ развлекательная", "ВДНХ сервисная" и "ВДНХ спортивная". Москвичи предлагали привлекать волонтеров для озеленения, проводить экскурсии по фонтанам, организовать зоны свежести с распылением воды.

"Среди проектов, которые планируется реализовать, — прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, мобильное приложение, где будет представлена вся информация о ВДНХ, онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей", - приводят на портале слова заместителя мэра столицы НатаНатальи Сергуниной.

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