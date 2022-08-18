Жители Москвы предложили более 1,6 тысячи инициатив по преобразованию ВДНХ, сообщается на портале мэра столицы.
"На платформе "Город идей" завершился проект, посвященный ВДНХ. В нем приняли участие свыше 18 тысяч человек. Они направили более 1,6 тысячи предложений по развитию главной выставки страны", - говорится на сайте.
Отмечается, что предложения принимали по трем направлениям: "ВДНХ развлекательная", "ВДНХ сервисная" и "ВДНХ спортивная". Москвичи предлагали привлекать волонтеров для озеленения, проводить экскурсии по фонтанам, организовать зоны свежести с распылением воды.
"Среди проектов, которые планируется реализовать, — прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, мобильное приложение, где будет представлена вся информация о ВДНХ, онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей", - приводят на портале слова заместителя мэра столицы НатаНатальи Сергуниной.