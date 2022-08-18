Тишковец рассказал, сколько в Москве будет держаться запах гари

Ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36 – 48 часов, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В нижнем пограничном слое сохранится юго-восточный вынос воздушных масс, а значит, те пожары, которые сейчас наблюдаются в Рязанской области, частицы этой гари будут доходить до Москвы и ухудшат экологическую обстановку», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Напомним, в среду запах гари и небольшой смог появились в некоторых районах российской столицы. Запах с утра 17 августа чувствовался, в частности, в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, а также в Зюзине, Можайском, Солнцеве и на юго-востоке.