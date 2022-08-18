Город выставил на продажу 222 машино-места в ЮВАО

В ЮВАО на продажу выставлено 222 машино-места на наземных и подземных парковках. Приобрести их можно на открытых аукционах и торгах без объявления цены в сентябре. Заявочные кампании по лотам завершатся в период с 29 августа по 19 сентября.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Машино-места традиционно пользуются спросом на городских торгах: за первые полгода 2022-го реализовано более 2,7 тысячи объектов на наземных и подземных паркингах. Сейчас на продажу выставлено 222 парковочных места на юго-востоке города: 100 — в Выхино-Жулебине, 99 — в Люблине, 23 — в Рязанском районе. Автовладельцы могут подобрать объект в зависимости от габаритов транспортного средства — площадь лотов варьируется от 10 до 22,2 квадратного метра», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

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Парковки расположены в жилых микрорайонах недалеко от крупных транспортных магистралей и могут привлечь как местных жителей, так и сотрудников компаний, приезжающих на автомобилях на работу. Личное машино-место экономит время на поиск парковки, снижает издержки и гарантирует сохранность транспортного средства при любых погодных условиях.

В Выхино-Жулебине предлагают лоты, расположенные на наземных многоуровневых парковках. На Привольной улице можно выбрать из 85 мест площадью от 12,9 до 22,2 квадратного метра, а в Сормовском проезде — из 15 лотов, площадь которых варьируется от 14,7 до 19,7 квадратного метра.

На Совхозной улице предлагают приобрести места в подземном паркинге — там представлено 99 лотов, средняя площадь которых составляет 14,5 квадратного метра. На улице Васильцовский Стан на наземном паркинге предлагают 23 парковочных места площадью от 10 до 14,8 квадратного метра.

Машино-места на стоянках будут реализованы на открытых аукционах на повышение начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами называют цену, за которую готовы выкупить лот. Победителем становится тот, чье предложение оказалось самым высоким.

Больше об объектах можно узнать на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Там же представлена лотовая документация, информация обо всем городском имуществе, выставленном на торги, и есть возможность записаться на осмотр. Сейчас на сайте можно рассмотреть более 1,8 тысячи машино-мест в 10 округах столицы.