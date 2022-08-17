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1 час назад

Названа причина аномальной жары в Москве

Мослента

Приход антициклона с запада назвала основной причиной аномальной жары в Москве заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью радио Sputnik.

«С Запада пришел антициклон, жаркий раскаленный воздух приходит из Турции, из Сирии, Ирана, еще и солнце нагревает почву, воздух, поэтому держится достаточно высокая температура», — объяснила эксперт.

При этом, по ее словам, антициклон медленно отступает, поэтому к концу недели ожидается незначительный спад температуры — до 25-27 градусов. Однако, на следующей неделе в столице снова установиться жаркая погода — до 28-33 градусов.

«Предварительный прогноз на сентябрь — в пределах климатической нормы. Для Москвы это 13-18 градусов днем и 7-12 градусов ночью. Осадков ожидается выше климатической нормы, так что дождей будет побольше», — рассказала Паршина.

Ранее стало известно, что «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары продлен в Москве еще на сутки.

Новости Москвы,Погода,Видео,Людмила Паршина,
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