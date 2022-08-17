Названа причина аномальной жары в Москве

«С Запада пришел антициклон, жаркий раскаленный воздух приходит из Турции, из Сирии, Ирана, еще и солнце нагревает почву, воздух, поэтому держится достаточно высокая температура», — объяснила эксперт.

При этом, по ее словам, антициклон медленно отступает, поэтому к концу недели ожидается незначительный спад температуры — до 25-27 градусов. Однако, на следующей неделе в столице снова установиться жаркая погода — до 28-33 градусов.