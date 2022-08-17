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39 минут назад

Задержание мужчины в ластах в Москве попало на видео

Денис Фьючин

В Москве полицейские задержали мужчину, у которого вместо обуви на ногах были ласты. За какое нарушение он был доставлен в отделение, не сообщается. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

На кадрах видно, как доставленный в полицию гражданин с трудом передвигается в сторону входа. Правоохранители при этом советуют ему идти «аккуратно».

«Интересное задержание в МО: чем провинился мужчина с арбузом в ластах) — история умалчивает», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в столице задержали 66-летнего пенсионера, который сжег чужой Lexus.

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