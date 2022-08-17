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44 минуты назад

РПЦ пригласила москвичей присоединиться к сбору школьных принадлежностей для беженцев

Агентство «Москва»иещё 1

Церковный штаб помощи беженцам в Москве в преддверии нового учебного года начал сбор канцелярских принадлежностей, а также школьной и спортивной формы. Об этом сообщила пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).

Москвичи поучаствуют в сборе школьных принадлежностей для беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В церковных штабах помощи беженцам в Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону открыли сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы для подготовки детей к новому учебному году. <…> Канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму можно передать в церковный штаб помощи беженцам по адресу: ул. Николоямская, д. 49, стр. 3, ежедневно с 10:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала августа 2022 года в церковном штабе помощи беженцам в Москве побывали уже 160 детей с родителями.

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