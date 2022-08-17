Москвичи поучаствуют в сборе школьных принадлежностей для беженцев

«В церковных штабах помощи беженцам в Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону открыли сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы для подготовки детей к новому учебному году. <…> Канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму можно передать в церковный штаб помощи беженцам по адресу: ул. Николоямская, д. 49, стр. 3, ежедневно с 10:00 до 19:00», - говорится в сообщении.