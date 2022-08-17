Сегодня утром жители юго-востока, а также юго-запада столицы пожаловались на запах гари. В некоторых районах можно наблюдать дымку. Снятые недалеко от метро «Рассказовка» кадры публикует Telegram-канал SHOT. На них видна плотная дымка.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства заявили, что появившийся в городе запах гари связан с пожарами в Рязанской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По некоторым данным, сейчас возле автомобильной дороги Тамбов – Москва горит лес. Огонь вплотную приближается к трассе.

Кроме того, в Рослесхозе напомнили о действующих ограничениях пребывания граждан в лесах, которые расположены на востоке Московской области. Сейчас там установлен высокий класс пожарной опасности. Ограничение действует в период с 16 по 21 августа.