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1 час назад

Дымку с Москве от пожаров в Рязанской области сняли на видео

Денис Фьючин

Сегодня утром жители юго-востока, а также юго-запада столицы пожаловались на запах гари. В некоторых районах можно наблюдать дымку. Снятые недалеко от метро «Рассказовка» кадры публикует Telegram-канал SHOT. На них видна плотная дымка.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства заявили, что появившийся в городе запах гари связан с пожарами в Рязанской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По некоторым данным, сейчас возле автомобильной дороги Тамбов – Москва горит лес. Огонь вплотную приближается к трассе.

Кроме того, в Рослесхозе напомнили о действующих ограничениях пребывания граждан в лесах, которые расположены на востоке Московской области. Сейчас там установлен высокий класс пожарной опасности. Ограничение действует в период с 16 по 21 августа.

Столичное МЧС взяло на контроль мониторинг состояния воздуха и погодных условий в городе.

Новости Москвы,Видео,Рослесхоз,
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