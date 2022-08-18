Продажи новостроек в Москве в июле выросли на 22%

Управление Росреестра по Москве в июле 2022 года зарегистрировало 8,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, превысив на 31% июньский показатель и на 22,3% результаты аналогичного периода прошлого года.

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Как сообщила пресс-служба управления, всего в январе-июле было зарегистрировано 50,9 тысячи ДДУ при покупке квартир в новостройках - на 2,5% меньше результата семи месяцев прошлого года.