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57 минут назад

Продажи новостроек в Москве в июле выросли на 22%

РИА Недвижимостьиещё 2

Управление Росреестра по Москве в июле 2022 года зарегистрировало 8,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, превысив на 31% июньский показатель и на 22,3% результаты аналогичного периода прошлого года.

Продажи новостроек в Москве в июле выросли на 22%
Фото: ТАССТАСС

Как сообщила пресс-служба управления, всего в январе-июле было зарегистрировано 50,9 тысячи ДДУ при покупке квартир в новостройках - на 2,5% меньше результата семи месяцев прошлого года.

С учетом нежилого сектора, как подсчитали в Росреестре, зарегистрировано 75,1 тысячи ДДУ - меньше на 4,5%, чем за аналогичный период прошлого года.

Новости Москвы,Росреестр,
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