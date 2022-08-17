В некоторых районах Москвы чувствуется запах гари

По данным ТАСС и РИА Новости, запах гари можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцеве, на Мичуринском проспекте в Раменках и в районе Профсоюзной улицы в Конькове, а также в Крылатском, Зюзине и Можайском. Местами виден легкий смог.