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39 минут назад

Тестирование электросамокатов с автопилотом показали на видео

Денис Фьючин

Электросамокаты с автопилотом проходят тестирование в столице. Средством индивидуальной мобильности можно управлять дистанционно. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Благодаря встроенной технологии самокат можно будет переместить на парковку, а также в пункт замены аккумулятора. Кроме того, средство передвижения сможет распознавать различные препятствия на своем пути при помощи камеры и искусственного интеллекта. Этот механизм поможет предотвратить аварии. Сейчас такое тестирование проводится на пяти самокатах.

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