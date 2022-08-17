Тестирование электросамокатов с автопилотом показали на видео

Электросамокаты с автопилотом проходят тестирование в столице. Средством индивидуальной мобильности можно управлять дистанционно. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Благодаря встроенной технологии самокат можно будет переместить на парковку, а также в пункт замены аккумулятора. Кроме того, средство передвижения сможет распознавать различные препятствия на своем пути при помощи камеры и искусственного интеллекта. Этот механизм поможет предотвратить аварии. Сейчас такое тестирование проводится на пяти самокатах.