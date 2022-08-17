За шесть месяцев в 2022 году в Москве спасли более 200 диких животных

В первом полугодии 2022 года в московский Центр реабилитации поступило свыше 200 диких животных. Об этом сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Фото: Рамблер Рамблер

Большую часть из спасенных диких животных составили птицы. В частности, за шесть месяцев 2022 года в центр попали 94 амадина, 22 совы, 19 соколов, 16 уток и 12 ястребов. Также в числе спасенных диких животных оказались лисы, еноты, зайцы, змеи, нутрии, генетты, тигр, обезьяна, дикобраз, носуха, барсук, ежик и красноухая черепаха.

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Отмечается, что часть из них появилась в центре в рамках административных расследований — с начала 2022 года инспекторам департамента удалось выявить свыше 20 нарушений. Чаще всего специалистам приходилось изымать редких и исчезающих животных у «уличных» фотографов, у которых особой популярностью пользуются совы, обезьяны, орлы и пресмыкающиеся.

Кроме того в центр попадают животные, которым требуется помощь, еще часть специалистам передают сами собственники, которые, взяв себе питомца из дикой природы, не учли многих нюансов по его содержанию и в итоге решили отказаться от него. В лучшем случае владельцы передают животных в руки специалистов, а в худшем — выбрасывают на улицу. Чаще всего так происходит с енотами, змеями и красноухими черепахами.

«Содержание любого дикого животного — большой труд. Нужно обладать определенными знаниями, чтобы держать их дома. Если уж отвечаете за животное, должны создать привычные для него условия. Необходимо тщательно изучить юридические аспекты содержания выбранного вида, информацию о среде обитания животного, климатических и температурных условиях, особенностях питания, и лишь потом делать вывод, готовы ли вы взять на себя такую ответственность», — отметил руководитель ведомства Антон Кульбачевский.

Он добавил, что узнать все необходимое москвичи могут в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы. По словам Кульбачевского, специалисты ведомства активно ведут работу в направлении «воспитания экологической ответственности и повышения грамотности населения в вопросах содержании диких животных».

В пресс-службе департамента подчеркнули, что всем попавшим в центр животным оказывается ветеринарная помощь и обеспечивается соответствующее содержание и питание. По окончанию лечения специалисты при возможности выпускают их в естественную среду обитания. В частности, в первом полугодии 2022 года на свободу уже отпустили 13 животных.