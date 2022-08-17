На Поклонной горе пройдет концерт в честь Дня флага России

В столице центральным мероприятием Дня государственного флага 22 августа станет праздничный концерт на Поклонной горе. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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Уточняется, что праздник в России в этом году будет отмечаться в 29-й раз.

Так, в 17:00 для москвичей выступят известные артисты и музыкальные коллективы: Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие.

Также мероприятия пройдут в столичных парках культуры и отдыха, библиотеках, культурных центрах, музеях, кинотеатрах сети «Москино», а также в домах культуры, передает официальный сайт мэра Москвы.