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44 минуты назад

Древнеегипетский ритуальный жезл пополнил коллекцию Пушкинского музея

Агентство «Москва»иещё 1

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина приобрел для своей коллекции древнеегипетский ритуальный жезл, относящийся к эпохе Среднего царства. Об этом сообщил Telegram-канал музея.

Пушкинский музей пополнился древнеегипетской реликвией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пушкинский музей приобрел памятник древнеегипетского искусства - ритуальный жезл, относящийся к эпохе Среднего царства (XIX-XVIII века до нашей эры). Для покупки этого экспоната мы объявили сбор средств в 2018 году: необходимо было собрать 6 млн руб. Участвовали почти 500 человек. Мы искренне благодарим всех, кто сделал такой подарок Пушкинскому музею», - говорится в сообщении.

Отмечается, что жезл вошел в число наиболее сенсационных приобретений музея за последние 100 лет.

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