Пушкинский музей пополнился древнеегипетской реликвией

«Пушкинский музей приобрел памятник древнеегипетского искусства - ритуальный жезл, относящийся к эпохе Среднего царства (XIX-XVIII века до нашей эры). Для покупки этого экспоната мы объявили сбор средств в 2018 году: необходимо было собрать 6 млн руб. Участвовали почти 500 человек. Мы искренне благодарим всех, кто сделал такой подарок Пушкинскому музею», - говорится в сообщении.