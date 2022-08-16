Стала известна роль МЭЦ в развитии столичного бизнеса

Столичные компании, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжают активную деятельность на мировых рынках. Проводится поиск новых партнеров, заключаются сделки. В этом им помогает Московский экспортный центр. Об этом пишет «Лента.ру».

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Отмечается, что основная задача МЭЦ - активно способствовать развитию внешнеэкономической деятельности. Эксперты центра оказывают предпринимателям всестороннюю поддержку.

Так, в 2021 году МЭЦ поддержал 6475 столичных компаний. Они приняли участие в разнообразных бизнес-квестах, были выведены в крупные торговые сети, поддержаны на интернет-площадках.

В частности, сотрудники центра помогли медицинским предприятиям Москвы принять участие в профильных выставках Africa Health и Medica. Столичные бизнесмены смогли также представить свои товары и услуги в Германии и Южной Корее. Общий объем экспорта компаний, получивших помощь от центра, достиг $81,4 млн.

Кроме того, организация направила московским предпринимателем значительные гранты и субсидии. Были одобрены 284 заявки на сумму свыше 634 млн рублей.

Получить необходимое образование помогает Московская школа экспортера. Предприниматели получают знания в области логистики, сертификации, международных коммуникаций, маркетинга. Постоянно проходят конференции, на которых специалисты рассказывают о тонкостях международной торговли.